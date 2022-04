Alain CARON

Arrivé au sein du service, j'ai participé à l'extension de l'informatique (mise en place de logiciels Navision pour la facturation et la gestion de stock; puis mise en place d'un WMS de Sage récemment).

En collaboration avec le responsable qualité du groupe, j'ai mis en place puis suivi le système qualité ISO 9002/9001 (rédaction des procédures, formation du personnel, audits internes au sein du groupe).

Cotations et facturation client, achats et suivi des factures fournisseurs.

Et une grande polyvalence, pour que le service tourne en toutes circonstances, malgré les imprévus ou les absences.



Mes compétences :

Ferroviaire