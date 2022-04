Alain CARRIES

Formé depuis une vingtaine d'années aux métiers de la peinture, décoration et agencement de l'habitat, je propose aujourd'hui des prestations clé en main pour le particulier ainsi que pour les commerces, industrie, collectivités locales :

Doublage, isolation, faux plafonds, éclairage direct et indirect, mur d'eau végétal stabilisé, salle de home cinéma, cave à vin design, cuisine en ilot intégral, salle de billard, salle de bain spa, dressing suspendu...

Je propose également le montage de dossier de permis de construire nécessaire à certaines modifications de l'habitat dans le cadre d'une rénovation ou encore de la construction de votre future maison. (dossier complet depuis l'élaboration des plans jusqu'à l'attestation de prise en compte de la RT2012)

Étude de faisabilité gratuite.

Je me déplace sur tout le territoire.