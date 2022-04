Alain CARRIÉ

Mon parcours professionnel, d'abord hospitalier, puis au sein de PME et de sociétés internationales, m’a permis d’acquérir des compétences complémentaires de management général d’entreprise, avec une connaissance sectorielle affirmée pour les activités en relation avec la Santé.

J’ai développé un intérêt particulier pour les méthodes d’amélioration de la performance opérationnelle, de transformation digitale et de conduite de projet, en prenant progressivement conscience du rôle essentiel de la qualité des relations interpersonnelles dans la création des dynamiques de changement et de succès.

Ce cheminement m’a conduit à compléter mon parcours par une formation à la médiation et à adhérer à la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation.



Mes compétences :

Médiation

Marketing stratégique

Management de transition

Management opérationnel