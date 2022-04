Alain CARTAU

Se renouveler et s'adapter en permanence; avoir plusieurs longueurs d'avance sur le présent.



De ma première expérience profesionnelle chez Xerox, à Toronto,au Canada, suivie par la création de mon cabinet à Ottawa, c'est plus de 20 ans de recherche de solutions, de transmission de savoir-faire, de création de sens et de « Fiction Narrative » qui m'ont amené à intervenir à Vancouver, Seattle, Londres, Manchester, Fès, Marrakech, Casablanca, Francfort, Varsovie, Lotz, Bruxelles, Fort de France et bien d'autres villes de France et d'ailleurs.



Des interventions dans plus de 700 entreprises, en Français et en Anglais, dans pratiquement tous les secteurs d'activité et dans plusieurs pays me permettent d'apporter à mes clients une vision large et constamment renouvelée,des solutions et des améliorations concrètes.

Avec mon réseau, composé de plus de trente consultants et formateurs nous formons et nous accompagnons sur le terrain des managers de proximité, des négociateurs en interne et d'affaires (Avec la Méthode de Harvard de « Négociation Raisonnée »), des vendeurs en magasin et des commerciaux terrain, des télés conseillers de centre d'appels et de l'ETT/Intérim.



Travailler en réseau, construire une "Histoire Narrative " pour donner du sens, transmettre et faire faire, suivre le Plan d'Action Individuel de Progrès de chacune et de chacun pour obtenir des changements durables, c'est ma conception de la valeur ajoutée.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement Commercial

Anglais

Coaching

Commercial

Commercial terrain

Conduite de projet

Email

English

Gestion du temps

Management

Négociation

Parole en public

Présentation

Prise de parole

Prise de parole en public

Storytelling

Vente

writing

Conseil

Développement commercial

Formation

Communication