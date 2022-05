Yohann LEBRETON

Je suis en charge de la promotion des différentes activités du réseau ORIENT'ACTION® auprès des clients particuliers et entreprises.



PRESENTATION DU RESEAU ORIENT’ACTION® :



ORIENT'ACTION® est un réseau d’agences spécialisé dans l’accompagnement des évolutions professionnelles, de l’entrée dans le monde du travail jusqu’au bilan de fin de carrière.



ORIENT'ACTION® se spécialise dans la réalisation de bilans de compétences et de solutions d’outplacement.

Le réseau accompagne aussi les salariés et entreprises dans la gestion des emplois et compétences, le recrutement, la mobilité professionnelle, la réorientation de carrière et la création d’entreprise.

Depuis 2013, ORIENT'ACTION® accompagne aussi des plans sociaux ainsi que des cellules d’écoute psychologique.



Le réseau est implanté à Paris, Le Mans, Sablé sur Sarthe, Alençon, Tours et Angers.



Depuis 2014, ORIENT'ACTION® s’est spécialisé en trois branches :



Orient'Action® - Scolaire : Pour les bilans d'orientation et le coaching scolaire, pour les publics collégiens à étudiants



Orient'Action® : Pour l'accompagnement des salariés, en bilan de compétences, VAE, Outplacement



Orient'Action® - Performance : Pour les offres spécialement destinées aux entreprises, en mobilité interne et externe



LES VALEURS DU RESEAU ORIENT’ACTION® :



Bienveillance

Professionnalisme

Engagement

Flexibilité

Transparence et clarté

Respect des différences

Confidentialité



POUR NOUS CONTACTER :



info@orientaction.com





Mes compétences :

Professionalisme.Humanisme

Humilité

Commerciale

Bienveillance

Management

DRH

Consultant

Motivation

Risques psychosociaux

Process RH

Formation

Confidentialité

Conseil en formation

Accompagnement individuel

Respect d'autrui

Bilan de compétences

Communication

Développement des compétences

Mettre en relation les employeurs et les salariés

Développer la mobilité professionnelle

Accompagnement aux ruptures de contrat

Développement de la motivation

Accompagnement au changement

Réalisation de bilans de compétences