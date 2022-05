Thierry ROUSSEAU

Après une Maîtrise d'Informatique obtenue en 1983 à Paris VI et 2 ans et demi dans une SSII, je suis entré dans le monde des Médias tout d'abord chez IP France en tant que Responsable de Projet et ensuite chez Lagardère Active Management en tant que Directeur de la Production et du Support Informatique. Ensuite, j'ai enrichi mon expérience dans le secteur de l'Assurance des Personnes en tant que Directeur de la Production Informatique puis dans le secteur du e-commerce au sein de Go Voyages toujours en tant que Directeur de la Production Informatique. Enfin, depuis 2012, je développe mon expertise en tant que Directeur de la Production et de la Relation Clients chez le GIE Comutitres, en charge de la distribution des titres Navigo en Île-de-France pour 4 millions de clients, où j'anime les activités d'homologation et de Production Informatique ainsi que celles des Services Clients dans un contexte grand public. Dans le cadre du secteur du transport en forte évolution et d'une grande complexité du fait du nombre importants d'acteurs, j'ai été amené à définir et à mettre en oeuvre des plans d'optimisation du système d'information et des prestations de la gestion de la relation clients.





Mes compétences :

Gestion de la relation client

Production Informatique