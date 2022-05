Team INMAC WSTORE

N°1 français de la distribution informatique directe, nous fournissons aux entreprises et administrations des produits et solutions technologiques : PC, portables, serveurs, périphériques, logiciels, consommables, accessoires et multimédia.



Nous mettons à votre disposition le plus grand choix de marques parmi lesquelles HP, Toshiba, Lenovo, Microsoft, Cisco, et bien d'autres.



Notre réponse aux besoins des entreprises dans la gestion de leurs achats et approvisionnements informatiques est unique.

Toute l'organisation d'inmac wstore est conçue pour vous apporter la meilleure réponse à vos besoins dans le délai le plus court.



La qualité de notre organisation et de notre offre nous vaut un portefeuille de 52 000 clients actifs (grands comptes, administrations, PME-PMI ou encore TPE et indépendants) et l'un des taux de fidélité les plus élevés du secteur.



