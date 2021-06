Serge UGUEN

Vous ne pouvez pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un, soyez cette personne car ce challenge est gagnant/gagnant.



Mon challenge est orienté vers une entreprise sachant reconnaître les motivations et ladaptabilité constante d'un candidat senior afin de travailler ensemble dans un esprit gagnant/gagnant. Entreprise soucieuse de favoriser l'inclusion professionnelle dune personne suite à un très grave accident trajet travail. Je souhaite reprendre mon activité professionnelle là où elle était avant cet arrêt, ma consolidation est effective avec quelques séquelles qui ne nécessitent pas un aménagement de poste, handicap de 12% avec une RQTH obtenue de la CDAPH suite à un accident trajet/travail en 2013.



Mon âge vous semble être une barrière ? Au contraire c'est un atout : J'ai de l'expérience, des compétences, je sais former, écouter, et j'ai du temps à consacrer à l'entreprise qui voudra me faire confiance.



- Conduite de grands projets au forfait en environnement international et matriciel dans la refonte de SI

(applicatifs et infrastructures),



- Management transverse déquipes internes et externes (entre 30 et 150 personnes en direct),

- Gestion des Budgets (Projets de 30 jusquà 2500 ETP pour un projet de Transformation IT Plan),

- Constitution des équipes (entretien de recrutement, choix des candidats),

- Gestion des engagements (négociation des avenants) / Relation client (donneurs dordre clients),



- Gère les clients, les consultants et la rentabilité des projets (Lean Management) par la mise en place de bonnes pratiques



Sur 50 000 professionnels Webmarketers, mon site a été l'un des cinq finalistes du Grand Trophée du NetMarketing du 2-3 décembre 2004 (http://www.netmarketing.fr/trophee_netmarketing_grand_trophee.html)



Membre de l'International Webmasters Association

Membre du Club des Webmestres Francophones



Depuis 2012, je participe par du bénévolat à différentes activités déconomie sociale comme tuteur délèves de grandes écoles issues de la diversité et référent dun lycée pour une classe préparatoire.



