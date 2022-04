Dong Ling XU-PRIOUR

J’ai un parcours enrichissant 1) Une formation pluridisciplinaire: de doubles diplômes dans le domaine médical (infirmière et sage-femme), deux maîtrises (MBA et Master Recherche), au Doctorat en Sciences de gestion (spécialité Marketing&Distribution); 2) une thèse parmi les premières dédiées au comportement du choix multicanal des consommateurs à travers les cultures (avec un 1er prix de thèse Fondation Rennes 1); 3) j’ai pu jusqu’à présent successivement exercer diverses responsabilités et compétences dans des secteurs variés en environnement international et multiculturel: Directrice Infirmière en Chine, directeur de programme «MSc. International Marketing», et enseignante-chercheuse en marketing en France, etc; 4) une forte mobilité: de Pékin, Shanghai, Nanchang (Chine) à Poitiers, Rennes (France); et 5) De plus, grâce à mes expériences en tant qu'auto-entrepreneur et du porteur de projet spécialisée sur le marché chinois, j’ai pu développer davantage de nouvelles pistes de recherche: Promotion et prévention des santés publiques (e.g. prévention de l'obésité et prévention épidémique), marketing social, business, tourisme, droit de l’environnement d’investissement français et les investissements directs chinois en France, ainsi que Entrepreneuriat et innovation, marketing social, marketing numérique, MIS (notamment la gestion des projets en système d'information), santé intelligente, et marketing alimentaire.

J’ai pu donc acquis la connaissance et les compétences techniques nécessaires dans ces domaines pour vous apporter des réponses claires, précises, et techniques. Je suis à l’écoute d’opportunités professionnelles et commerciales pour une collaboration réciproque et enrichissante.



Mes compétences :

Health care and health promotion

R&D

Structural equation modelling

Market Research

Health Management

Scientific Reviews

Consumer Experience

Health marketing/Social marketing

Cross-cultural studies

Consumer Insight

Digital marketing and digital communication

E-commerce strategies

Multichannel strategy

Online communities

Business Strategy

Marketing Research

Project management

Teaching in higher education