Magali BORDIEC

Mon parcours de communicante m'a amenée à expérimenter diverses fonctions et embrasser différents univers, me permettant d'apprécier la richesse de ce métier.

De la publicité à la promotion des ventes, de l'e-pub au marketing relationnel, de la télé aux médias sociaux, ma polyvalence m'amène naturellement à adopter aujourd'hui une approche transversale et cross-canale des problématiques de communication.



J'accompagne aujourd'hui les entreprises dans leur communication digitale, dans le cadre de leur stratégie de contenus et de positionnement, pour optimiser leur présence sur les moteurs de recherche et les médias sociaux. J'interviens également pour tout projet d'écriture journalistique.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Coordination

Pilotage de projets

Publicité

Cross canal

Promotion

Community management