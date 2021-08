Yvan BORDIEC

L'entreprise SONATS (certifiée ISO 9001 et ISO 9100) est spécialisée dans loptimisation des performances en fatigue des structures métalliques. Le laboratoire est spécialisé dans la caractérisation et lexpertise des matériaux. Sa fonction est double :

- La qualification et la quantification du traitement de surface mécanique développée et brevetée par lentreprise (Technologie Stressonic® : grenaillage de précontrainte propulsé par ultrasons),

- Lexpertise des structures métalliques: accompagnement et conseil clients.