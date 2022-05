Sonia BOYADJIAN

Je suis disponible de suite.

N'hésitez plus....Contactez-moi pour une nouvelle collaboration.



Dynamique, souriante, sérieuse, très motivée, avec un bon sens relationnel, et de l'analyse.

M'adapte à toutes les situations, et environnements.J'aime autant le travail en équipe, qu'en solo. Rigoureuse, aime être à l'écoute des mes interlocuteurs, et de leurs apporter à travers mes connaissances et expériences ma collaboration, et ainsi apporter ma petite pierre à l'édifice.



Mes compétences :

Assurance

HTML

Gestion de sinistres

Comptabilité générale

Management

Réseaux sociaux

Microsoft Publisher

Gestion de la relation client

Communication interne

Microsoft Office

OpenOffice

Gestion administrative

Gestion de projet

Procurement

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Logiciel Project Management