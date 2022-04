Avec quelques amis entrepreneurs professionnels du marketing relationel, nous nous sommes réunis pour créer un réseau de marketing différent des autres.



Nos points communs :



Nous étions insatisfaits des propositions actuelles de la vente directe.

Nous étions insatisfaits du monde de la mode et de l'habillement habituel.



J’ai découvert en juillet 2010 le concept KPM, fabricant allemand de vêtements sur mesure qui propose de distribuer ses vêtements de très haut de gamme sur mesure à des prix similaires à ceux du prêts à porter. Après l'avoir étudié pendant quelques mois en Allemagne, j'ai décidé de l'implanter en France.



Si comme moi, vous cherchez à gagner un revenu complémentaire ou à jouir de l’indépendance financière en possédant votre propre entreprise, étudiez notre concept.



Visitez notre site : http://www.abcfashion.fr





En rejoignant notre équipe et tout au long de notre collaboration, je me fais le devoir de vous accompagner jusqu’à votre réussite. Comme d’autres l’ont déjà fait, sachez profiter de mon expérience d’animateur.



Alain Cau

Port : 06 86 46 53 50

Mail. contact@abcfashion.fr



