Alain CAZALS

Après un parcours dans le milieu informatique, le hasard m’a fait croiser l’hypnose ericksonienne à un moment de ma vie ou je cherchais à savoir ce que je voulais vraiment.



Au début intrigué, je me suis vite passionné par cette technique voyant les résultats positifs et bénéfiques que cela pouvait apporter.



Une technique à la fois simple et naturelle : "Panser les mots pour penser les maux"



Quoi de plus enrichissant et merveilleux de pouvoir aider les gens à changer vers un mieux-être. ? N’est-ce pas ?



Je me suis ainsi formé à l'hypnose pour acquérir un savoir-faire afin de l’intégrer a tout ce qui constitue mon savoir -être.



Je me suis aussi formé à la programmation neuro linguistique (PNL) et à l'actualisation par les mouvements oculaires (AMO/EMA) qui sont complémentaires.



En outre je me suis formé à l'hypnose spirituelle



Autant d’outils que je pioche et utilise quand vous venez consulter pour vous conduire vers un changement positif.



Mes compétences :

Perte de poids / Anneau Gastrique

Arret du tabac

Addictions....

Peur / phobies / stress

Gestion des emotions

Bien être / Mieux etre

Coaching

Allergies / douleurs / Insomnies

Regressions vies antérieures