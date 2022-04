Jennifer GARNIER

Diplômée en communication et marketing, j’ai exercé principalement durant ces 7 dernières années le métier de commerciale dans des secteurs très diversifiés, aussi bien auprès d’une clientèle de particuliers que de professionnels.



Récemment reconvertie, j'exerce actuellement le métier de consultante en recrutement au sein de la société GRH Consultants. Spécialisée sur l'audit et l'expertise comptable, je recherche des profils de collaborateurs comptables, auditeurs, chefs de mission et experts comptables principalement sur les régions Hauts-de-France, Ile-de-France et Grand Est.



Si votre profession est directement liée au monde de la comptabilité et que vous êtes actuellement en recherche de poste, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Word

Marketing

Communication

Photoshop

Excel

Vente

Organisation

Rigueur