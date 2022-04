Alain CELESTE

Maître de conférences en électronique à l'Université de La Réunion. J'ai enseigné pendant 15 ans, l'électronique numérique, les microprocesseurs et micro-contrôleurs, les systèmes embarqués, les réseaux et télécommunications.



J'ai fait de la recherche au niveau international sur le transport d'énergie sans fil par micro-ondes.



En 2008, j'ai eu l'opportunité de porter un projet de création d'entreprise sur le contrôle et la gestion intelligente de l'éclairage. Le projet a donné lieu à une création: la société ErgonHome.



Aujourd'hui nous avons une forte activité de R&D et développons des solutions logicielles avancées pour les applications distribuées robustes et tolérantes aux fautes et une plate-forme de services web pour l'intégration des applications distribuées, le routage/analyse/publication de données en temps-réel sur une large échelle (capacité de gérer potentiellement des millions de producteurs de données en parallèle).



Mes compétences :

Agile

Erlang

Formation

Haute disponibilité

Informatiques

JAVA

Langages informatiques

Methodes

Méthodes Agile

Python

Ruby

Systèmes Embarqués

TDD

C

R

Machine Learning

Octave/Matlab

VHDL

Conception Électronique