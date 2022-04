Alain CHAMBON

TRAVAIL ET HANDICAP :Spécialisé en solutions de dématérialisation et gestion électronique de documents (GED ) depuis plus de 15 ans , je suis en charge du développement au sein de la Société COTRANET d'un partenariat national avec les structures de travailleurs handicapés ( ESAT , EA , EI )



GED et NUMERISATION : COTRANET et MICROSTAR proposent aux ESAT et EA un programme de diversification métier et/ou une structuration professionnelle autour d'une activité de dématérialisation de documents ( NUMERISATION ET GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS , ARCHIVAGE , SOLUTIONS METIERS ...)



Mes compétences :

Formateur

Numérisation

emploi travailleurs handicapés

Gestion Électronique de Documents

Expertise en archivage électronique

Formation à la vente , assistance et développement

Pilotage de projets de numérisation et de GED

Creation et organisation d'ateliers de numérisatio

GED pour ESAT et EA

Conseil et etude projets dématérialisation

Secteurdu travail protég et adapté