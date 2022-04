Alain CHAMBON

Formation générale (Sciences Po), avec une première expérience achat dans une industrie en restructuration et en recherche permanente d'économies.

J’ai choisi le secteur des services – télécom pour déployer et perfectionner les techniques d’achat industrielles (analyse de coûts, productivité).

J'ai intégré puis repris récemment la supply chain commerciale de Bouygues Telecom pour faire face aux enjeux économiques et mener la refonte de la reverse logistic (SAV).





Mes compétences :

Business

Business development

Développement durable

Distribution

Innovation

Intelligence collective

Logistique

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Web