Sandrine PETIT

Habituée aux univers mouvants et exigeants (Telecom, Informatique et Supply Chain), j’ai développé des capacités d’animation de réseau et d’adaptation au fil des projets d’achat qui m’ont été confiés.



Très attachée aux démarches de marketing achat, j’ai pu au cours de ces projets réaliser de la veille marché/fournisseur, des benchmarks, du redesign to cost, des évaluations fournisseurs, etc.



J’apprécie particulièrement les phases d’élaboration de nouvelles stratégies en lien avec les enjeux de l’entreprise, la recherche de valeur en sourçant par exemple des fournisseurs innovants...



Impliquée et curieuse, j'aime construire et animer une relation de confiance avec les clients internes.



keywords : Achats, Gestion de Projet , Sourcing, Définition de Stratégie, SaaS, Digital , Achats de logiciels, Relation Client, Marketing, Prestations Intellectuelles.



Mes compétences :

Acheteur

Management de projet

Gestion de Prestataires