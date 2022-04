Sylvain MONCEAU

J'ai mis en place et piloté durant 3 ans un centre de services informatiques variés (TMA et Exploitation), en offshore en Inde, dans un contexte anglophone autour de SAP.



Vous avez un projet équivalent ? Expérimenté, organisé, rigoureux, persévérant et au service du client, je peux vous aider à réussir cette conduite du changement.



Mon savoir-faire de gestion de contrats, des transitions, de la livraison des services et de son amélioration continue, couplés à ma certification ITIL v3, sont autant d'atouts pour une infogérance réussie.



Mes compétences :

Amélioration continue

Conduite du changement

Anglais courant

Management d'équipe

Gestion fournisseurs

Gestion contractuelle

Expert métiers du test

Certifié ITIL v3 Foundation

Suivi budgétaire

Infogérance

TMA

TRA

SAP