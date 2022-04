Alain CHANTREL

A la recherche d'une nouvelle activité, je souhaite ainsi apporter aujourd'hui ma collaboration active au sein d'une société ou d'un groupe, de partager mes différentes expériences passées, tant à la gestion technique de patrimoines immobiliers qu'au suivi d'études et de conception de chantiers de construction.

Je m'inscris de fait au sérieux et aux rendus que j'ai toujours fidèlement apportés sur du long terme à mes précédents employeurs, à la rigueur posée sur mon travail, à la bonne connaissance de mes sujets, et au partage d'un travail en équipe.

C'est dans cet état d'esprit que j'aborderai toute démarche visant à convenir d'un échange lié à une éventuelle proposition de services, pour une collaboration active et sereine.

Merci.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word