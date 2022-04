Alain CHARABOUSKA

Passionné d'informatique, ma première motivation est de comprendre le métier des utilisateurs, de la direction aux opérationnels, et d'être leur partenaire pour mettre en oeuvre des solutions informatiques internet adaptées, simples, fiables, évolutives, rapides à déployer et pérennes.



Ceci demande capacité d'écoute et de conception, créativité, et une grande culture (notamment technique) remise à niveau en permanence car l'informatique évolue très rapidement, et beaucoup d'expérience pour anticiper les écueils.



Pour rendre l'informatique simple et efficace, j'ai fait le pari de concevoir des outils très productifs, notamment des moteurs applicatifs web, permettant d'obtenir des solutions de haut niveau dans des délais et avec des coûts très mesurés.

L'imagination au service de solutions adaptées et évolutives, nécessitant peu de support.



Je suis quelqu'un d'autonome et de fiable, ayant une grande capacité de travail.



Je pratique un ensemble des métiers liés à l'informatique me permettant d'être l'acteur et le pilote de différentes natures de projets ( direction de projet, management, analyse, réalisation, recette, déploiement, formation ).



J'ai également été pendant 5 ans professeur à l'EPITA où j'ai enseigné la qualité ( ISO 9000 ) et encadré des centaines de projets informatiques d'étudiants de 1ère à 3ème année d'études d'ingénieur en informatique.



Les secteurs métier que je connais le mieux sont la mode, la distribution textile et la logistique.



Informatisation de A & Z :

- la gestion commerciale de Chanel (1988-1989)

- une PME agissant dans le domaine des formalités export (1993)

- une entreprise spécialisée dans les ressources humaines (2003)

- un groupe tranditaire et d'externalisation logistique (2007-2015)

(WMS, TRACKING, PORTAIL FOURNISSEURS)



Directeur de projet pour :

Louis Dreyfus, Dupont de Nemours, Christian Dior, Christian Lacroix, Celio.



Directeur informatique depuis 2007.



Mes compétences :

Formation

Informatique

Internet

Inventeur

Logistique

Mode

Textile

Web