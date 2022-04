Alain-Charles VANNIER

Entrepreneur indépendant depuis 10 ans dans le Conseil en Fusion-Acquisition, cession -transmission de sociétés - accompagnement des chefs d'entreprises pour leur Développement commercial - recherche de partenariats et croissance externe- et financier : levée de fonds et rapprochements de sociétés et apport d'actionnaires et financements nouveaux -

Nouveaux points de vente , franchisés et implantations commerciales- investissements immobiliers et gestion. de patrimoine immobilier professionnel et privé. Transmission de société et optimisation fiscale et patrimoniale- immobilier d'entreprise, d'investissement et promotionnel...