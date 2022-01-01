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Alain-Charles VANNIER

MARCHEPRIME

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Marcheprime dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

INDEPENDANT DEPUIS 2001, JE TRANSPOSER MON EXPERIENCE RICHE EN RELATIONS HUMAINES, AMICALES ET PROFESSIONNELLES EN ACTIVITES COMMERCIALES FANS LESQUELLES JE TROUVE DE L'INTERET, DE LA VARIETE, DE L'EFFICACITE ET SURTOUT DU PLAISIR.
MON CENTRE D INTERET PERSONNEL LE PLUS FORT ETANT LES CONTACTS HUMAINS ET L'ENRICHISSEMENT MUTUEL, JE PROPOSE MON SAVOIR-FAIRE EN DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESULTATSAUX CHEFS D 'ENTREPRISES DANS LES AXES : CROISSANCE EXTERNE, FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT,FUSION-ACQUISITIONS, GESTION ET OPTIMISATION FINANCIERE DU PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE (IMMOBILIER et TECHNIQUE) et du PATRIMOINE PERSONNEL du DIRIGEANT.
S'AJOUTENT LOGIQUEMENT A CES PRESTATIONS :
- LA RECHERCHE FONCIERE ET IMMOBILIERE CIBLEE,
- LA "CHASSE" CIBLEE d'ENTREPRISES A INTEGRER,
- LA TRANSACTION DE SOCIETES ET DE BIENS IMMOBILIERS PROFESSIONNELS,
- l'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER,JURIDIQUE ET FISCAL pour permettre ces DEVELOPPEMENTS MULTIPLES de l'ENTREPRISE;
-Le CONSEIL et la GESTION du PATRIMOINE des ENTREPRISES et des DIRIGEANTS.

Mes compétences :
Commercial
gestion de patrimoine
Hotels
Immobilier
Immobilier commercial
Levée de fonds
Recherche
RECHERCHE FONCIERE
Tourisme
Hôtellerie

Entreprises

  • AVA IMMOBILIER & CONSEILS - PDG

    2001 - maintenant IDENTIFIER ET PROPOSER AUX ENTREPRISES ET COMMERCANTS A LA LOCATION OU A A LA VENTE , DES LOCAUX APPROPRIES POUR LEURS ACTIVITES ET DEVELOPPEMENT .
    LOCAUX D ACTIVITES
    LOCAUX COMMERCIAUX BUREAUX
    USINES
    CESSIONS ET REPRISES DE FONDS DE COMMERCES ET ENTREPRISES
    ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT
    RECHERCHE DE FRANCHISES

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