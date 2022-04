Alain-Charles VANNIER

INDEPENDANT DEPUIS 2001, JE TRANSPOSER MON EXPERIENCE RICHE EN RELATIONS HUMAINES, AMICALES ET PROFESSIONNELLES EN ACTIVITES COMMERCIALES FANS LESQUELLES JE TROUVE DE L'INTERET, DE LA VARIETE, DE L'EFFICACITE ET SURTOUT DU PLAISIR.

MON CENTRE D INTERET PERSONNEL LE PLUS FORT ETANT LES CONTACTS HUMAINS ET L'ENRICHISSEMENT MUTUEL, JE PROPOSE MON SAVOIR-FAIRE EN DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESULTATSAUX CHEFS D 'ENTREPRISES DANS LES AXES : CROISSANCE EXTERNE, FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT,FUSION-ACQUISITIONS, GESTION ET OPTIMISATION FINANCIERE DU PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE (IMMOBILIER et TECHNIQUE) et du PATRIMOINE PERSONNEL du DIRIGEANT.

S'AJOUTENT LOGIQUEMENT A CES PRESTATIONS :

- LA RECHERCHE FONCIERE ET IMMOBILIERE CIBLEE,

- LA "CHASSE" CIBLEE d'ENTREPRISES A INTEGRER,

- LA TRANSACTION DE SOCIETES ET DE BIENS IMMOBILIERS PROFESSIONNELS,

- l'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER,JURIDIQUE ET FISCAL pour permettre ces DEVELOPPEMENTS MULTIPLES de l'ENTREPRISE;

-Le CONSEIL et la GESTION du PATRIMOINE des ENTREPRISES et des DIRIGEANTS.



Mes compétences :

Commercial

gestion de patrimoine

Hotels

Immobilier

Immobilier commercial

Levée de fonds

Recherche

RECHERCHE FONCIERE

Tourisme

Hôtellerie