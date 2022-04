Alain CHASTAN

Merci et soyez les bienvenus sur mon Profil.



Après plus de 42 ans de vie Parisienne ....C'est à l'age de 43 ans que j'ai fais le choix avec ma famille de m'implanter dans le sud de la France.



Dans notre petit village de l'Hérault nous rencontrons tous les jours des personnes formidables et nous ne regrettons en rien ce choix;-)



Je remercie toutes les personnes et tous mes contacts professionnels Hôteliers pour leur confiance...A titre amical, je reste bien sur disponible pour conseiller et ainsi éviter toutes les nombreuses impostures sur le marché de la télévision intéractives ;)



Pour ma part, 2010, 2011, 2012 seront des années immobilières...





Devise: On le dit, on le fait !



COMPETENCES COMMERCIALES ET TECHNOLOGIQUES.

- Mission de ''consulting'' (Gestion à 100% du projet) pour un hôtel souhaitant s'équiper d'écrans LCD avec ou sans système Internet, Pay tv, Vidéo à la demande, Audio à la demande, IPTV. Canaux à péages et Chaînes satellites.



- L'ensemble des métiers de l'immobilier. (Administration de biens, gestions locatives, Opérations de Marchands de Biens, Investissements Immobiliers...)



