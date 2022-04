Alain CHATAIGNIER

De formation initiale ingénieur (Ensta ParisTech, Ingénieur du Génie Maritime) et diplômé de l’Institut de Gestion Sociale IGS en 1998. j'ai débuté ma carrière chez Coflexip Technip en tant qu’ingénieur d’affaires. Après 3 années professionnelles, je rejoins alors le cabinet de conseil en organisation Andersen Consulting où j'exerce alors durant 5 années.



J'intègre ensuite le Groupe Nestlé, leader mondial en agroalimentaire. pour y exercer différentes activités fonctionnelles ou opérationnelles (Responsable Organisation, Responsable Formation, Responsable de Services Partagés, Responsable Ressources Humaines et DRH), pour différentes catégories produits (grand froid, épicerie, chocolat, petfood, produits laitiers frais..) et diverses sociétés du Groupe. Depuis 2012, je suis DRH de Nestlé France Sas.



Mes compétences :

GPEC

Communication

Relations sociales

Organisation d'entreprise

Restructuration

Négociations sociales

Gestion de projet

Conduite du changement

Gestion des ressources humaines

Management

Stratégie