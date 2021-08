Alain CHATARD

30 ans que j'exerce dans le milieu industriel, avec des contextes culturels différents.



Mes principales qualités :

ayant eu la chance d'évoluer aussi bien dans les TPE, PME et Grands Groupes, avec des contextes culturels et économiques riches mais parfois compliqués, j'ai acquis aujourd'hui une grande capacité d'adaptation. Pragmatisme, pro-activité, rigueur, force de propositions, leadership sont les mots clés pour la réalisation de mes missions au quotidien.



missions:

• Gestion de production, planification, synchronisation des flux, démarche qualité et SMI, lean management et amélioration continue, gestion de projets, animation d’équipes et pilotage de chantier, auditeur interne, management, CHSCT.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Amélioration Continue

Audit

Lean

Lean Management

Management

Management participatif

Management qualité

Qualité

Qualité Totale

Supply chain