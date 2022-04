Alain CHATENET

FIDAREC ( forum international de la dynamique des Achats Responsables et de l'Eco-Conception)

l'association créée en Avril 2008 va porter la marque ResEnTer: RESPONSABILITE-ENTREPRISES -TERRITOIRRES

Le site ResEnTEr sera le portail de mise en relation des entreprises et des acteurs économiques.



Objectifs:

- améliorer les relations entre les acteurs économiques d'un territoire

- rendre visible les initiatives et les innovations

- faciliter les relations entre les entreprises pour se développer et créer de la valeur ( circuit court)

- évaluer les impacts sur le territoire.



Comment:

-accéder à une annuaire "gratuit" de 1.000.000 d'acteurs économiques ( +80% du PIB)

-consulter par critères ( géographique, nom entreprises, activités, thématique)

-pouvoir s'évaluer par un auto-diagnostic par un outil de son empreinte(sociale,environnementale),

-disposer d'un lieu d'échange et de partage

- rejoindre et participer à des communautés d'intêret collectif

- accéder à une docutheque, base de connaissance des initiatives et des publications avec un moteur de recherche par mots cles

-pouvoir noter la mise en relations

-obtenir des réponses par un questionnaire en ligne



Pour plus d'informations :Array



FIDAREC:

1/ Un portail pour la mise en relations acteurs économiques ( circuits courts et terrtoire) pour se qualifier, s'évaluer et être évalués

2/ Une plateforme de mise en relations des personnes et experts par filière/thémathiques/questions clés

3/ Une coproduction et financement pour élaborer les outils et méthodes

La base de données sera complée par un baromètre "impact territoire"



En 2016 l'association mettra en avant les initiatives des différents acteurs des régions avec une organisation, des outils et mise à disposition d'un espace d'échange et de partage.

Vous pouvez contribuer en devenant membre (personne physique ou morale via votre entreprises ou association) au financement sur un projet, par dons à l'association.

Posez-nous des questions et venez soutenir cette initiative!.



Alain CHATENET

Président FIDAREC

0613015845

a.chatenet@resenter.org



