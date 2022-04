Alain CHAUMIER

Passionné depuis toujours par la psychologie, le développement personnel et tout ce qui touche au bien etre, je suis formé au metier de psychorelaxologue depuis 1993.

Le toucher et la relation avec le corps étant trés importante, j'ai suivi la formation en massage créatif à l'institut Figari en 2005.

Formé à l'Ayurvéda(massage,alimentation et thérapie inclusive)depuis 2006 par le centre Ayurvédique Arkadhya, je pratique à mon cabinet dans le Médoc.

Je propose:

*L'Abyanga qui est un soin du corps aux huiles tiédes, massage qui s'appuie sur la prise des pouls et qui a pour but de réequilibrer les 3 doshas(ou énergie vitale) afin de prévenir les maladies.





Pour tous renseignements, vous pouvez me joindre au 06 85 71 37 81 ,mon cabinet se situe a 30 kms de bordeaux à coté de castelnau de médoc



Mes compétences :

Ayurveda

Développement personnel

Massages Bien être