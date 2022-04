Alain CHAUMONNOT

Je dispose d'expériences réussies et performantes dans la fonction commerciale en B to B. Doté d'un excellent sens relationnel et de capacités de négociation et d'animation .

je suis autonome sur le territoire dans un objectif de conquête, de développement et de fidélisation.



Actuellement, je suis responsable de la région centre-est de la France pour la société Vitagermine.



Commercial depuis 20 ans, j'ai eu l'occasion d'exercer mon métier au sein de société leader de la Grande distribution (ECOVER, BABYLISS) ou d’un réseau d'indépendants Multi-marques (Le Chameau du Groupe LAFUMA)



Passionné par les métiers de la vente.



Mes compétences :

Chef de secteur

Dynamique

Responsable de Régions

SAP

Microsoft Excel

B2B

Développement commercial

Management

Marketing

Vente

Communication

Retail

Intégrité

Autonomie

Merchandising

Consolidations

GSB

LISA

GMS

Bio

Agro-alimentaire bio