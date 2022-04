J'ai 41 ans, j'ai effectué la plus grande partie de mon expérience professionnelle dans la grande distribution, la distribution spécialisé et les circuits longs ( grossistes)

j'ai passé par toutes les étapes de ce métier terrain pour mieux l'appréhénder, du promoteur des ventes, à chef de secteur, formateur, chef des ventes nationale et compte clé national.



Ce que j'aime dans ce métier, ce sont les contacts et le service et la satisfaction client.

Outre le produit qui est primordial, c'est avant tout ma personnalité, l'éthique de vente et le respect qui m'ont permis d'avancer.



Mes compétences :

management

GMS

développement durable

organisation

prospection

Bio

Vente