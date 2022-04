Alain CHAUVARD

Bonjour,

Je recherche une place de Chauffeur Routier National ou International , je suis disponible de suite ,je peut partir jusqu'à trois semaines d'affilé et la prise de service met indifférent .

j'ai 26 ans d'expériences sur l,Europe et L'Europe de l'Est + la Scandinavie. Je suis très sérieux et très ponctuel .

Carte conducteur , FIMO , FCO , Permis et Passeport OK.

J'habite a Martres tolosane a 75 kms de TOULOUSE .



Mes compétences :

26 ans d'experience dans le transport internationa

tres bon contact avec les clients,soigne mon camio