Alain CHEKROUN

Professionnel confirmé autour des NTIC, je propose, et supervise depuis plus de 20 ans, mon Savoir Faire et mon Savoir être : Logiciels ( Dématérialisation - Sécurités - GEIDE ) - Financements - Services. Reconnu comme un acteur fiable, j'ai développé un réseau de Partenaires et clients éclectique parmi les plus belles PME du Marché Français, mais aussi à l'international : exemple : Banques d'affaires, Mutuelles, Services à la Personne, Secteur E-Marchand, Marketing et Industries.



Mes compétences :

Informatique

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Business development

Négociation

Management