Francis DELBOS

20 ans d'expérience dans la direction de projets au forfait et plus de 10 dix ans d'expérience dans le domaine de la sécurité ont abouti à la création de l'intégré DCM-Manager dédié aux RSSI pour la gouvernance de la sécurité.



En recherche active d'un poste de RSSI ou d'assistance à RSSI.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez mettre en place une solution de Gouvernance des Risques et de la Conformité, mettre à niveau votre politique de sécurité, réaliser un audit de sécurité ou être accompagné dans vos projets de sécurité.



Spécialités : ITIL, ISO 27001, ISO 27005, GRC, PSSI, PCI-DSS



Mes compétences :

PCI DSS

ISO 27001

ISO 27005

DSI

ITIL

Public Key Infrastructure