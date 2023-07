Stéphane CHERMETTE

36 ans, marié, 2 enfants, permis B et véhicule personnel.



Je suis Responsable Informatique et Systèmes d'Information depuis 2002. 13 années d'expérience dans la gestion de projets complexes et au service de l'informatique et du système d'information.



• Esprit d’équipe et de service / Ecoute

• Organisation / Fiabilité / Rigueur

• Capacité à mener plusieurs projets de front

• Capacité d’adaptation / Innovation

• Pragmatique

• Autonome et responsable



Compétences Stratégiques

• Établir la stratégie et le schéma directeur du Système d’Information,

• Définir et suivre de manière proactive les projets,

• Sécuriser et optimiser le Système d’Information,

• Réaliser les tableaux de bord de la production informatique et du support,

• Veille technologique constante.



Compétences Opérationnelles

• Etablir et gérer le budget informatique de fonctionnement et d’investissement (400 k€),

• Rédiger les procédures et garantir la bonne exploitation du Système d’Information,

• Gérer le réseau informatique, la téléphonie et le parc informatique ainsi que leurs évolutions,

• Etudier, mettre en œuvre et exploiter l’architecture technique des Systèmes d’Information,

• Rédiger les cahiers des charges, référencer les besoins des utilisateurs,

• Faire appel à la sous-traitance, lancer et suivre les appels d’offre,

• Intégrer des applications « métier » de type CRM / ERP / BI / GTA / Gestion de Projets, modules comptabilité, finance, gestion clients et relation client, gestion fournisseurs, gestion de la logistique et des stocks, gestion de production, gestion des immobilisations, gestion des temps, reporting, commissionnement,

• Réaliser les applications nécessaires en mode SOA et POO.



Compétences Managériales

• Organiser selon les normes ITIL V3 et piloter le Service Informatique,

• Gérer les contrats fournisseurs et sous-traitants (recherche, négociation, contractualisation, suivi),

• Animer les relations avec les sous-traitants, veiller au respect des engagements coûts, délais, qualité,

• Accompagner le changement,

• Recruter et coacher l’équipe informatique interne (5 personnes en direct et 2 en indirect).



Mes compétences :

Gestion

PHP

Linux

ERP

Active Directory

Citrix

Spécifications fonctionnelles

Visual studio

Appels d'offres

HTML

Tomcat

Sous-traitance

Réseaux informatiques & sécurité

Logiciel CRM

Centreon et Nagios

XML

Microsoft Exchange

Google Android

Open Source

Oracle Database

Prestashop

Microsoft Project

Téléphonie mobile

Apple iOS

Téléphonie professionnelle

Visual Basic .Net

Optimisation des process

Conduite du changement

SQL

Maîtrise d'ouvrage

Clustering

Microsoft SQL Server

Système d'information

CMS

Google Apps

Cisco ASA

Microsoft Lync Server

NAS

Backup Exec

Apache

Architecture SOA

JBoss

Windows PowerShell

Mobilité

WAN

Maitrise d'oeuvre

VPN

Shell

LibreOffice

Veille technologique

Direction des systèmes d'information

Administration système

Cisco IOS

MySQL

Management

Sécurité des systèmes d'information

VBScript

Développement informatique

Microsoft SharePoint

Architecture SI

Microsoft Office

Trend micro

Reporting

LAN

Microsoft Windows Server

BlackBerry/RIM

Cahier des charges

Ajax

OpenOffice

Services web

Ba