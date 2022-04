HELLO i am happy to get a first contact right now with you : please let me present to your attention my profile in french !!

Commercial, j' offre une large expérience " tout terrain" (25 ans ) renforcée par une réelle aptitude à la prise de contact à tout niveaux avec un plus: l'intuition d'avance !

doté d'un instinct pédagogique éprouvé je développe également la fonction de formateur commercial pour une démarche positive , humaniste et une conclusion gagnant/gagnant !

( formation et diplôme au SIPCA Paris ,chargé de formation )

Je parle l' anglais courant - diplômes : TOEIC / London Chamber of Commerce)

Représentant VRP ,directeur d' agence commerciale, agent commercial indépendant puis auto entrepreneur depuis 2011, je suis retraité pour l’état civil certes, mais en activité pro sans restriction

actuellement j'interviens pour la promotion de normes ISO 9001,14001 .... généralistes dans les PME/PME pour le compte d' une société anglaise internationale .

J'interviens également dans le conseil et la vente de supports de communication visuelle personnalisés pour le compte d'une entreprise spécialisée du sud de la France implantée sur son marché depuis 30 ans

disponible oui bien entendu pour des missions ponctuelles ou de longues durées sur PARIS / RP / Oise ....

Je suis donc ATTENTIF à toute proposition qualitative en relation avec mes compétences proactives et fertiles(c'est mon objectif) pour les deux parties

Je serai juste absent du 15 juillet au 10 Août prochain mais toujours joignable comme il se doit.si urgence



en attendant notre prochain contact .....cordialement votre

speak to you soon kind regards

sincerely yours

alain chermann









Mes compétences :

Commercial

Contact commercial

Formateur commercial

Normes iso

Relation Client