Alain CHERPREAU

Après un bref passage dans la chimie, je me suis dirigé vers des fonctions commerciales et marketing au sein de 2 entreprises spécialisées respectivement dans les télécommunications (MATRA) et l'informatique (POINT MICRO, Groupe Nouvelles Galeries).



Après 6 années passées en entreprises, j'ai créé d'une part, ma propre structure (IDEA SYSTEM) et d'autre part, un progiciel de gestion des consommations téléphoniques et de facturation pour opérateur de Télécommunications. J'ai géré cette entreprise pendant plus de 20 ans.



Ayant revendu cette société en 2004, j'ai créé la société A.C.C. Easyparc International dont l'activité est l'importation, la fabrication, la distribution et l'installation de solutions de parkings mécanisés.