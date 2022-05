patrice bourdilliat

Merci de me rendre visite,

pour toutes questions de sécurité,protection de sites, alarmes, détection, vidéo et télésurveillance,gestion de parkings,lecteurs de badges, gestion centralisée,économie d'énergie,bornes de recharge pour véhicules électriques, lampes à leds ,n'hésitez pas à me contacter ,

je ferais le maximum pour vous renseigner et/ou vous aider.

Et , puis , Viadéo étant fait pour cela ,regroupons nos contacts et nos synergies.

En l'attente

Bien à Vous

Patrice



Retraité depuis le 31/12/2007, d' un des leaders du contrôle d'accès pour véhicules et piétons,

et pour rester actif,



je crée ma nouvelle activité depuis le 02/01/2008 en tant qu'Agent Commercial Indépendant :

Je suis adhérent à la Fédération Nationale des Agents Commerciaux:

Mes secteurs:

Etudes et Réalisations de Contrôle d'Accès des Véhicules et Piétons:

plus particulièrement les obstacles physiques,barrières, bornes escamotables, herses, portillons piétons, tourniquets,tambours rotatifs de sécurité et accessoires , lecteurs , bornes et potelets supports.

y compris l'installation et la maintenance

Ainsi que : Tôlerie inox,mécanique, études et réalisation,protoype,coffre acier,cuve inox.

Equipement pour collectivités, barrières de ville, de police, clôtures de chantier, de propriété .



site: Mise à jour de mon site le 31/07/2011

Très attiré par la Nature , le bricolage,le jardinage, aimant la Cote Atlantique et l'Océan, ainsi que les Sports Mécaniques , Tout Terrains.

Ancien commissaires en sport automobile, je participe toujours à la logistique lors des 24 h tout terrains de Chevannes 91, et garde des contacts avec l'AMCO pour les 24h du mans et Le Mans Classic .

Mon passé:

*Ecole technique et professionnelle André Citroen ,cap électromécanicien en 1967

un peu de sport, du football entre 1973 et 1977, à Mennecy, Saintry sur Seine 91, Brie Comte Robert 77,Nainville les Roches, puis à l'Aviation Civile à Paris et à Marcoussis 91.

*de 1967 à 1969 Citroen Ivry puis quai de Javel Paris

Maintenance chaines de montage , appareils élévateurs

*de 1969 à 1976 Imprimerie Crété Néogravure à Corbeil 91

Maintenance des machines rotatives et offset, plieuses

*période entre coupée par le service militaire de 1970 à 1971

Marine Nationale embarqué sur Le Guépratte Escorteur d'Escadre

de Brest à Funchal,Abidjan, Dakar,La Corse et Toulon.

Electromécanicien de sécurité embarqué.

* de 1976 à 1977 Cie IBM France Quartier Bourse à Paris

Maintenance des machines à écrire

* de 1977 à 1978 Walter Trowal , machines à ébavurer Mennecy 91

Tests et mise en marche des machines en France

* de 1978 à 1986 Parking Service ,matériel de péage parking à

Levallois

Adjoint au directeur du service après vente , gestion des

contrats de maintenance/Paris et Ile de de France

* de 1987 à 2007 , Automatic Systems France,Bagneux 92 et

Rungis 94.

Responsable du service Clients , matériel de contrôle

d'accès pour véhicules et piétons, matériel de parking, comptage et détection de véhicules.

* Depuis le 31/12/2007, retraité de chez Automatic Systems,

Originaire de l'Essonne , Mennecy ,implanté aussi de temps en temps dans la Beauce,à MerviLliers.

A bientôt de vous lire et de vous connaitre



Bien à Vous

Patrice



Mes compétences :

Clôture

Contrôle d'accès

Guidage

Microsoft accès

Sécurité

Video

vidéo surveillance