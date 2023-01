Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'Ingénierie, de la conception produit jusqu'à l'industrialisation mais aussi de la prestation intellectuelle jusqu'à la gestion de centre de profit, j'ai acquis des connaissances généraliste dans de nombreux domaines tels que l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, le spatial, le BTP ainsi que le pilotage de nombreux projets, que ce soit pour l'automobile, le naval, ou l'aéronautique en passant également par l'industrie. je souhaite maintenant ce passionnant parcours professionnel accompagner une société à taille humaine souhaitant se diversifier dans ses activités. J ai acquis au cours de ses années la compétence du métier de chef de projet ainsi que de chef de chantier qui je pense est un plus dans une carrière déjà bien remplie.



Pour toutes questions concernant mon parcours, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante jlalexis28@gmail.com ou par téléphone au 06.76.02.11.80



Dans l'attente de cette prochaine collaboration



Cordialement vôtre



Jean-Luc ALEXIS



Un résumé de mes compétences :

Management de projet, management d'équipe, management d'Agence

Business manager, responsable technico commercial grands Comptes

Secteur Automobile, Aéronautique, Spatial, Naval, Ferroviaire et logistique industrielle (Manutique et transitique)

Plasturgie, emboutissage

Electronique Embarquée

Développement logiciel

Informatique...