Aelys SAUX

Souriante, dynamique et autonome,

je m'investis à fond pour mener à bien le projet qui m'est confié.

Au sein de la coopérative Qualisol, j'anime la filière grandes cultures bio:

du début, les achats, le stockage, l'organisation...

l'animation de l'équipe commerciale, le développement de nouveaux produits, le marketing, la communication,

la stratégie commerciale, la politique commerciale...

jusqu'à la fin, le référencement auprès des centrales d'achats et la réalisation des objectifs de chiffre d'affaire.



c'est une vrai petite entreprise, avec ses hommes, ses grosses machines et ses bons produits



Mes compétences :

Agriculture biologique

Développement durable

Environnement

Animation d'équipe

Commerce B to B