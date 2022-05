Raphael MARTINEZ

Méthodique, organisé et persévérant afin de contribuer à la réussite de projets.

Rigoureux dans la gestion d’équipes et du suivi d’avancement des activités et tâches. Perspicace face aux situations changeantes.

Autonome et doué de faculté d’analyse.

Et inlassablement en quête de défis à relever.

Mobilité totale en France et à l’international.



Mes compétences :

Conception BE

LEAN Manufacturing

Engagement et Équilibrage de postes

Analyse de temps (MTM 1/2)

Logistique

Implantation

Transfert Industriel

Gestion et Planification de projets

Organisation et Management d'équipe

Ergonomie

Suivi d'affaires

Méthodes Ferrage / Montage / Usinage

Unigraphics NX7

SAP / 3DCom

Microsoft Project

CATIA v5

Autocad