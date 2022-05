Raphael MARTINEZ

Bonjour,



Issu d'un bac S obtenu avec mention, j'intègre l'ESITC Cachan en Septembre 2007. Pour me spécialiser la dernière dans la filière Route et ouvrage d'art.



A la suite de deux stages au sein de l'agence des travaux spéciaux de la Sade, j'intègre la division Génie Civil en Septembre 2012.



Depuis 2012 je me passionne pour chacun de mes chantiers si different les uns des autres, mais j'appreci tout de même une bonne sortie pour profiter d'un match de rugby



Mes compétences :

Esprit d'equipe

Respect

Ambition

Travailleur