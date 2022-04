Alain CHICOINE

Faites appel à des professionnels en inspection de bâtiment résidentiel certifiés. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire une analyse complète de vos besoins afin de protéger au maximum votre investissement.



Services d'inspection pré-achat, pré-vente, prise de possession, suivi de rénovation, suivi de construction, rapport détaillé, inspection de reconnaissance, assuré erreur et omission



Inspecteur en bâtiment certifié

Assuré erreur et omission

Membre de l'ANIEB

Formation collégiale de l'institut Grasset

Certification CEAB

Expérience accrue



Quel est l'état réel de la propriété convoitée?

Y a-t-il?

-De la vermiculite -De l'ocre ferreuse

-Des moisissures -De la pyrite

-Des problèmes de fondations ou autres...

Obtenez les détails juste et précis de notre analyse grâce au rapport informatisé qui vous sera remis à la suite de notre inspection.

Communiquez sans frais au 1-866-617-THOR (8467)



Mes compétences :

Inspecteur en bâtiment