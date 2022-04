Claire CHICOINE

La conquête, la fidélisation et les nouveaux médias : tels sont mes trois domaines de compétences privilégiés.



Mon savoir faire : mettre en œuvre, coordonner et analyser des stratégies Internet.



Mes compétences : maîtrise des canaux d'acquisition Internet, gestion des campagnes de marketing direct, gestion de projets web.



Mes atouts : depuis 5 ans dans l'univers du Web Marketing, créative et réactive !



Extra : depuis 2010, éditrice du blog « Mademoiselle et Mister, les bons plans à Paris » (jusqu’à 75 000 visites par mois). Depuis 2012 : organisation d’événements beauté, DIY.





