Curieuse de tout, je suis dynamique et de bonne volonté. J'aime apprendre de nouvelles choses et me donner des challenges en permanence. Ce qui me fait avancer dans la vie? Le contact avec les autres, le goût de me surpasser chaque jour et un peu de fantaisie. Véritable communicante, je saurais allier mes compétences acquises lors de mes expériences passées, à ma créativité pour mener à bien tout projet en communication ou en production audiovisuelle.



http://www.doyoubuzz.com/linda-marionneau



Mes compétences :

PAO Indesign et photoshop

Traduction anglais français

Gestion de projet

Marketing

Production

Audiovisuel