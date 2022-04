Laurence LORIN

Disponible pour une nouvelle aventure professionnelle...



Je suis titulaire d’un diplôme d’assistante de direction de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes, et forte d’une solide expérience acquise sur des postes variés.

Mes qualités principales : autonomie, rigueur, organisation, rapidité et efficacité ; je m’adapte facilement à tout outil informatique. En outre, mes précédents emplois m’ont permis d’apprécier le travail en équipe.



Mes compétences :

Assistante de direction

Word

Excel

Outlook

In design

Paint Shop Pro