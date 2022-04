Laurence LORAIN

Ayant un BTS de montage cinéma j'aime tout ce qui se rapporte à l'image et au son.

Je me suis reconvertie dans l'administratif mais la photo reste ma passion et je développe mes connaissances multimédias afin d'apprendre à faire des sites internets.

Aimant apprendre toujours plus de nouvelles technologies, je suis curieuse et dynamique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office