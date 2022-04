Charles DIMÈNÉ

IL MANIE TOUTES SES COMPÉTENCES AVEC LE MÊME AMOUR ET LA MÊME VITALITÉ.

TOUS LES SAVOIRS-FAIRE DE CHARLES DIMENE SONT ISSUES DE SES EXPÉRIENCES DE VIE QUI LUI ONT APPORTÉES UNE INTENSE ET SOLIDE FORMATION DANS CHACUN DES DOMAINES.



DIRECTEUR ARTISTIQUE

Il est aujourd’hui directeur artistique de 3 structures: ART’S http://www.groupearts.com , PIXELS-CB PROD http://pixels-cb-prod.com , et Pézenarts Arts ,http://www.pezenarts.com/ .



RESPONSABLE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

En tant que Journaliste-Reporter-Image (ex: http://youtu.be/U5BKtlq_Qlw ).

Il assoit son art en créant sa propre structure PIXELS-CB-PROD http://pixels-cb-prod.com dédiée à la communication audiovisuelle de tout un chacun (particuliers/professionnels). Parmi les clients qui ont eu la chance de bénéficier de son professionnalisme, citons la Mairie d’Alfortville (94140), la danseuse Nido Uwera et sa troupe Mpore http://youtu.be/T-53WC7UbVQ , le guitariste-chanteur Kristo Numpuby, la fondation Nakasadarte Lusofonia http://association-nakasadarte.org/ , la styliste Meral Akrour http://youtu.be/yaVgiZqwvh4 , ou encore l’association Art’s http://www.groupearts.com



MUSICIEN

Chanter, jouer, danser, c’est ce que Charles DiMENE a toujours fait depuis son pays natal, le Cameroun. Fort de ces expériences , en 2000, il décide d’exprimer son propre univers musical qu’il nomme l’ «Afromonde» , en créant son groupe: DCRMLAVIE (pour Dimèné Charles Roger aiMe LA VIE). Là, Charles DIMENE peut laisser sa voix, extra-ordinaire par sa tessiture très étendu, et son timbre très riche et déroutant, s’épanouir. Il chante et écrit aussi bien en ewodi, en douala (toutes deux ses langues maternelles camerounaises), en français qu’en anglais. En 2010, DCRMLAVIE sort son premier album «Juste moi» (disponible sur toutes le plates-formes de distribution numérique).



Mes compétences :

Sound desig

Réalisateur / Cadreur / Monteur

Éclairagiste de tout spectacle

Réalisateur

Reportage

Montage

Éclairagiste

Documentaire

Directeur artistique

JRI

Production audiovisuelle

Musicien

Producteur

Auteur / compositeur / interprète