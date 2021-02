Didier DULOUT

Directeur artistique de la compagnie du coeur en fête, trois spectacles avec 7 musiciens et 40 chanteurs.

Plus de 200 concerts en France.

Directeur du centre artistique Amadeus musique de 1990 à 2007 à Bordeaux.

Coach vocal , professeur de piano, chant, pianiste arrangeur.



Compositeur de musiques de films, court métrages et moyen métrage, jingles publicitaires ainsi que les bandes orchestres pour chanteurs.

Musiques de répondeurs téléphonique.

Directeur de programmation pendant trois ans avec plus 500 concerts à AMADEUS SONG à Bordeaux.

Régisseur son et lumière centre culturel à Bouaké RCI



Conférences sur les techniques de la voix parlée en entreprise.

Master et ateliers polyphoniques ( ensemble vocal, groupes et chorales



Organisateur de festivals et concepteur de spectacles.

Chef de choeur, direction d'orchestre, harmonisateur et arrangeur.

Pianiste animateur de soirées



Mes compétences :

Coaching professionnel

technique de la voix parlée.Avocats journalistes