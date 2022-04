Laurence GIRARD

Je travaille actuellement dans un pôle Commercial ADV France Services et en suis TEAM LEADER.



En vingt-sept ans, j’ai pu acquérir une expérience diversifiée, aussi bien au niveau comptable qu’administratif, logistique, j'ai occupé différents postes au sein des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé.



Je suis habituée à travailler de façon indépendante, j’ai des facilités d’adaptation aussi bien au niveau informatique, qu’au niveau relationnel et sais m’adapter rapidement aux nouvelles organisations.



Qualités : organisée et méthodique,autonome et persévérante,excellent relationnel



Mes compétences :

SAP

OUTLOOK

EXCEL

HOROQUARTZ